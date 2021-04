Le maire de Bordeaux veut stopper une partie du projet Euratlantique, près de la gare St Jean

Les riverains de la rue Amédée St Germain, qui réclamaient début janvier, "un parc, pas du béton", ont reçu un renfort de poids. Le maire de Bordeaux Pierre Hurmic annonce qu'il veut mettre fin au projet immobilier de la rue Amédée St Germain dans le cadre d'Euratlantique, près de la gare St Jean de Bordeaux. Il veut stopper l'urbanisation des friches de la SNCF.

Dans un communiqué, il explique qu'il partage les inquiétudes des habitants du secteur. “Il faut continuer à construire des logements à Bordeaux, tout en préservant le principe du “zéro artificialisation” des sols. Mais on ne peut pas construire de nouveaux quartiers contre les riverains et sans un climat serein d’accueil et d’envie partagée". Il y a déjà 100 000 m2 de bureaux et de logements en cours de construction dans ce secteur et, selon les différents scénarios, 50 000 m2 devraient être ajoutés.