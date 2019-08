Le maire de Bourges bientôt investi par LREM ?

Bourges, France

Cette investiture paraît donc logique, même si officiellement, elle n'est pas encore confirmée, d'autant que le député LREM, François Cormier Bouligeon a dors et déjà annoncé sa candidature pour la mairie de Bourges... Dans l'entourage de Pascal Blanc, on ne dément pas, on ne confirme pas non plus... mais ce serait dans les tuyaux. Voeu pieux ou réalité ? Difficile de faire la part des choses. C'est sûr, Pascal Blanc multiplie les signes envers la République en Marche depuis le début de l'année. Il était à la tribune pour les européennes lorsque les ministres sont venus en campagne pour soutenir la liste de LREM. Il faut dire que le mouvement radical avait signé un accord national avec En Marche.

François Cormier-Bouligeon, député LREM du Cher et candidat à la mairie de Bourges. - François Cormier-Bouligeon

Début Juin, Pascal Blanc figurait parmi les 72 maires et élus de droite et du centre à signer une tribune pour soutenir le président Macron. Mais François Cormier Bouligeon, le député en Marche, dors et déjà candidat à la mairie de Bourges ne l'entend pas de cette oreille. Il rappelle qu'il est le négociateur pour En Marche à Bourges. D'après lui, les réunions avec Pascal Blanc ont capoté. C'est la guerre entre les deux hommes à coups de tweet assassins. " Pascal Blanc n'a aucun bilan, assène François Cormier Bouligeon et aucun projet, si ce n'est de vouloir garder mairie et présidence de communauté d'agglomération. Il y a les intentions parisiennes, et la réalité locale. " conclut François Cormier-Bouligeon. Reste à savoir si le député aura suffisamment de poids sur la commission nationale d'investiture de son parti.