Le maire de Bourges, Pascal Blanc, se rapproche un peu plus d'Emmanuel Macron et officialise son soutien au Président

Après la déroute des Républicains aux Européennes, 72 maires et élus locaux de droite et du centre annoncent leur soutien au président Emmanuel Macron, dans une tribune publiée sur le site du Journal du Dimanche. Pascal Blanc, maire de Bourges (Mouvement Radical) fait partie des signataires.

Bourges

Un nouveau coup dur pour la droite : dans une tribune publiée sur le site internet du Journal du Dimanche, 72 maires et élus locaux de droite et du centre, annoncent leur soutien à Emmanuel Macron. Parmi ces élus, issus de 34 départements et de 12 régions, figure donc le nom du maire de Bourges. Membre du Mouvement Radical, après avoir quitté l'UDI, Pascal Blanc franchit donc le pas, et à moins d'un an des élections municipales, se rapproche encore un peu plus de la majorité présidentielle.

Un pas de plus vers Emmanuel Macron

Pour les observateurs de la vie politique berruyère, ce n'est pas tout à fait une surprise. Pendant la campagne des élections européennes, le maire de Bourges s'était clairement affiché aux cotés des députés de la majorité, et notamment pendant les meetings des quatre ministres et secrétaires d'état qui avaient fait le déplacement à Bourges. Une proximité qui avait même conduit le premier ministre à adresser à Pascal Blanc, un message de félicitations après les résultats obtenus à Bourges par la liste Rennaissance (LREM, MoDel et Agir) qui avait recueilli trois points de plus qu'au niveau national. Reste à savoir si ce nouveau positionnement de Pascal Blanc lui permettra de s'affranchir de la présence d'un candidat En Marche pour les élections municipales. En tout cas, le maire de Bourges avance et devrait officialiser d'ailleurs sa candidature, qui ne fait pas l'ombre d'un doute, à l'automne prochain.

Nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement

Dans cette tribune du Journal du Dimanche, publiée après le fiasco des Républicains aux européennes, les 72 élus signataires affichent clairement leur soutien : "Nous sommes de ceux qui souhaitent la réussite impérative de la France ; c'est pourquoi nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement car rien ne se construira sur leur échec". Ces nouveaux soutiens à Emmanuel Macron ajoutent : "En tant que maires, en tant qu’élus de proximité en prise directe avec les réalités des Français, nous devons prendre notre part à ce travail de reconstruction nécessaire et largement attendu."