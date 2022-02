Le maire de Bourges Yann Galut ne se présentera pas aux législatives en juin prochain

A l'occasion du premier débat budgétaire 2022 au Conseil municipal de Bourges, Yann Galut, le maire de la ville était notre invité sur France Bleu Berry ce lundi matin. L'occasion de parler aussi des échéances électorales et de la candidature de la ville pour être capitale européenne de la Culture en 2028.

Yann Galut ne briguera pas de mandat de député en juin

Alors que les candidats à l'élection présidentielle ont jusqu'au 4 mars pour déposer leurs 500 parrainages au Conseil Constitutionnel, ils ne sont pour le moment que 8 à avoir récolté le nombre de signatures nécessaires. Mais Yann Galut ne donnera pas la sienne. "Je l'aurais fait si certains candidats comme Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot avaient été en difficulté" explique l'ancien membre du PS, "parce que j'ai une majorité plurielle à Bourges, et parce que j'ai été déçu qu'il y ait autant de candidats à gauche".

Deux mois après la présidentielle, les Français seront à nouveau appelés aux urnes, cette fois pour élire leurs députés. Yann Galut a siégé à l'Assemblé National par deux fois, entre 1997 et 2022, puis entre 2012 et 2017, avant de perdre son siège. Et il n'envisage "absolument pas" de se présenter à nouveau en juin. "Il y a suffisamment à faire à Bourges" sourit l'élu, dont le conseil municipal a d'ailleurs discuté un premier débat budgétaire 2022 en fin de semaine dernière. Parmi les gros investissements, ceux de la réfection des voiries et de l'entretien des bâtiments. "On s'est rendu compte que l'état de délabrement de la ville est important : dans les écoles, les équipements sportifs, les voiries". Un plan de 40 millions d'euros sur 10 ans est notamment prévu pour rénover toutes les écoles de la ville.

Bourges candidate pour être capitale de la Culture 2028

Yann Galut a été reçu par son homologue Castelroussin vendredi dernier, afin de parler de la candidature de Bourges, qui souhaite devenir capitale européenne de la Culture en 2028. Un projet annoncé au début de l'été, et dont la première étape se profile à la fin de l'année. "On est soutenus par l'agglomération, le département, par la région mais aussi par les villes qui auront leur propre programmation pour préparer 2028" explique l'élu. "Je pense que la culture peut être un levier social, économique et culturel pour relancer un territoire comme le nôtre : être capitale de la culture ça concerne aussi les départements limitrophes et toute la région" précise-t-il.

Première sélection attendue en décembre prochain avant la décision fin 2023.

Solidarité avec le peuple ukrainien

Le maire de Bourges a par ailleurs lancé un appel à un rassemblement ce lundi soir, à 18h devant les marches de l'ancienne maison de la Culture, en solidarité avec le peuple ukrainien "victime d'une guerre totalement injuste et disproportionnée". Il invite les Berruyers à se rassembler nombreux ce soir.