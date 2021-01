Le maire de Cabourg Tristan Duval annonce un reconfinement, le préfet du Calvados dément

Qui a raison ? Qui a tort ? Seul Emmanuel Macron a la réponse. Alors que de nombreux médias (comme nos confrères de France Info) ont annoncé que le Chef de l'Etat ne prendrait finalement pas la parole cette semaine, le maire de Cabourg a affirmé en conseil municipal de lundi 25 janvier 2021 qu'un reconfinement allait être révélé ce mercredi pour une entrée en vigueur ce jeudi 28 janvier. Pour cela, Tristan Duval explique avoir eu une entretien téléphonique avec le préfet du Calvados. Les services de Philippe Court ont démenti dans la soirée sur Twitter.

La séquence, extraite de la diffusion en direct du conseil municipal sur la page Facebook de la ville de Cabourg, a été diffusée sur les réseaux sociaux faisant plusieurs centaines de milliers de vues et suscitant de nombreuses réactions.

"En off, la presse n'est pas là. J'étais au téléphone avec le préfet qui malheureusement nous annonce un reconfinement assez dur, annoncé mercredi soir, à partir de jeudi. Tout ferme comme en mars, sauf les écoles. Attendez que ça soit officiel mais apparemment... Les écoles, c'est une histoire de 15 jours puisqu'il y a les vacances scolaires. Après, en revanche il y aurait 15 jours de prolongations de vacances, en plus. Ça durera 5 semaines. Apparemment on a dépassé les 30.00 cas."

- Tristan Duval, maire de Cabourg