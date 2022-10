Le maire de Cannes dénonce une inégalité dans l'octroi des subventions de la région PACA

Chiffre à l'appui, David Lisnard a réuni la presse, ce lundi 10 octobre, accompagné des maires de Mandelieu-la-Napoule et Saint-Raphaël, ainsi que Jean-Charles Ginesy le président du département des Alpes-Maritimes et Eric Ciotti le député LR.

L'argent public n'appartient pas à des personnalités et ne doit pas dépendre de considérations partisanes".

Selon David Lisnard, les Communautés d’Agglomération de Cannes Lérins et d’Estérel Côte d’Azur subissent un traitement inéquitable de la part de la Région PACA. Il déplore que dans cadre du contrat d'avenir "e_t les cinq milliards d'euros annoncés par la Première ministre et le président de région en janvier 2021, Cannes et Mandelieu-la-Napoule n'auront rien de la région". _De plus, concernant les rares subventions votées, la région "ne les verse pas alors que les travaux sont terminés" affirme le maire avant d'ajouter "aujourd'hui il n'y a plus d'objectivité c'est à la tête du client, on ne peux pas laisser faire ça".

Eric Ciotti, le député des Alpes-Maritimes était aussi présent à cette conférence de presse et il ne mâche pas ses mots :"Nous n'avons pas été suffisamment zélés dans la conversion au marcronisme" il dénonce même" une r_égion bananière_".

Dans un communiqué la Région réagit :"Face à un tel étalage de mauvaise foi et de contre-vérités, qui relève finalement de la situation spécifique de 3 communes sur 946 que compte la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Renaud Muselier Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, apportera un certain nombre de réponses ce jeudi 13 octobre"