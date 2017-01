Le maire de Carpentras claque la porte du PS

Avant même le second tour de la primaire de la gauche, le maire de Carpentras, Francis Adolphe, a annoncé ce week-end qu'il quittait le PS.

Francis Adolphe a décidé de ne pas renouveler son adhésion au parti socialiste, après avoir été encarté pendant 10 ans.

Il l'a annoncé samedi, avant même le second tour de la primaire citoyenne. Il explique qu'il ne se retrouve pas dans un parti divisé : "Les partis de gauche se divisent de plus en plus et moi j'ai toujours prôné autre chose, le rassemblement de toutes les idées de gauche, les progressistes et au-delà tous ceux qui représentent les valeurs républicaines".

"Je n'ai pas envie de ne représenter qu'une minorité d'un parti de gauche lui même divisé"

Pour qui Francis Adolphe va-t-il rouler ? Pour le moment, pas d'indication : "Je ne vais dans aucun parti aujourd'hui, je reste libre. Je suis prêt non pas à rejoindre Macron - ce qui importe c'est l'amour que je porte à Carpentras et au Comtat - je suis prêt evidemment à voter pour quelqu'un comme Macron dans la mesure où il sera au second tour contre le FN."