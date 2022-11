Le maire de Carpentras et le président du centre social du Tricadou à l'Elysée

Le maire de Carpentras et le président du centre social du Tricadou ont apporté à l'Elysée deux sacs de réclamations des habitants

Serge Andrieu (le maire de Carpentras) a été reçu à l'Elysée jeudi matin par le conseiller "Territoires" d'Emmanuel Macron. Il a fait le déplacement pour lui remettre les 3.000 courriers d'habitants pour demander davantage de policiers, de gendarmes et de moyens pour la justice face au trafic de drogue qui s'installe dans les quartiers du Pous du Plan et des Amandiers. Denis Savanne, le président du centre social du Tricadou avait accompagné le maire de Carpentras.

L'Elysée ne s'est pas débarrassé de nous" Serge Andrieu , maire de Capentras

A la sortie de l'Elysée, Serge Andieu était satisfait : "le conseiller du Président va faire remonter les messages des Carpentrassiens aux ministères de la Ville et de l'Intérieur. Il contactera la sous-préfète de Carpentras pour articuler les effectifs de police. Il suggère aussi - et ce n'est pas une mauvaise idée - d'amener des services de l'Etat dans les quartiers qui pourraient être un frein à la recrudescence du trafic de drogue. On a aussi demander des renforts de police. Il faudra attendre deux mois pour avoir une réponse mais le conseiler de l'Elysée s'est engagé à communiquer avec nous. Il ne s'est pas débarrassé de nous".