Carpentras, France

Francis Adolphe n'est plus maire de Carpentras, ni président de la COVE. Il a démissionné jeudi soir de ses mandats de conseiller municipal et conseiller communautaire. Cette décision fait suite à sa condamnation en mars 2016 pour des violences sur son ex-compagne. Le mois dernier, la Cour de cassation a rejeté le recours déposé et a maintenu sa condamnation à huit mois de prison avec sursis, et cinq ans d’interdiction de ses droits civiques, civils et de famille.

Ce vendredi matin, Francis Adolphe adresse un message à ses administrés, via les réseaux sociaux, en précisant : "Ma vie personnelle, avec ses hauts et ses bas a fini par l'emporter sur mon dévouement pour la vie publique. À ce jour, je prends acte que l'on ne me reproche rien en tant qu'élu mais qu'on m'a jugé pour un seul événement personnel, un soir."

Francis Adolphe donne rendez-vous aux Carpentrassiens pour "une aventure collective encore plus forte".

Réactions de ses adversaires politiques

Francis Adolphe "a (enfin) démissionné suite à sa condamnation pour violences aggravées le rendant inéligible pour cinq ans", précise sur Twitter le candidat malheureux aux dernières élections municipales, le Rassemblement national Hervé de Lépinau. "Mais Francis #Adolphe, #Macron compatible assumé, annonce qu’il penserait déjà à se représenter en #2020... Pathétique."

Julien Aubert, candidat également en 2014 pour les Républicains, précise sur sa page Facebook : "Cette issue, qui pour moi ne faisait aucun doute, compte-tenu de l’application du droit électoral, n’appelle de ma part aucun commentaire politique. Je suis convaincu que cette démission permettra d’éviter à la ville d’être l’otage de faits personnels, et qu’il aurait mieux valu pour le climat politique qu’elle eût été prise dès le rejet en appel."

Cher(e)s ami(e)s, voici la lettre que j'ai adressée hier au Préfet. J'aime #Carpentras et notre Comtat, je vous aime. pic.twitter.com/FCs0i4KApx — Francis Adolphe (@FrancisAdolphe) June 22, 2018

Le maire de #CARPENTRAS a (enfin) démissionné suite à sa condamnation pour violences aggravées le rendant inéligible pour 5 ans. Mais Francis #Adolphe, #Macron compatible assumé, annonce qu’il penserait déjà à se représenter en #2020... Pathétique. https://t.co/OJMTSZ7bri — Hervé de Lépinau ن (@HdeLepinau) June 22, 2018