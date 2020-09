Régionales 2021 : Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône sera chef de file LR en Bourgogne-Franche-Comté

Ce n'est pas une surprise, mais c'est désormais très officielle. Gilles Platret va mener la bataille de la droite pour les prochaines élections régionales en Bourgogne-Franche-Comté. Le maire de Chalon-sur-Saône a pour mission de ravir le conseil régional à la gauche. La Commission nationale d'investiture a apporté son soutien à Gilles Platret, qui est ainsi le premier candidat investi par LR pour les régionales. C'est ce qu'indique dans un communiqué Eric Ciotti, le président de la CNI.

"On est confiant" - Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, chef de file LR aux régionales en Bourgogne-Franche-Comté

"Il y a un chemin, on est confiant", affirme le candidat LR dont la désignation était attendue puisqu'il avait pré-lancé sa campagne le 3 septembre, en présence du patron de LR Christian Jacob et de plusieurs membres de l'UDI.

Dans cette région née en 2015 de la fusion de la Bourgogne et de la Franche-Comté, "nous avons une vraie volonté d'identifier les territoires", et c'est pourquoi le député LR du Jura Jean-Marie Sermier sera le "numéro deux officieux" de la liste, "fléché pour représenter la Franche-Comté", ajouté Gilles Platret. Parmi les enjeux de la campagne, le président des Républicains de Saône-et-Loire a évoqué "la lutte contre le déclassement de la région", qui "connaît une souffrance économique et sociale" et "subit de plein fouet la désindustrialisation".