Champigny-sur-Marne, France

Le maire de Champigny (Val-de-Marne), Dominique Adenot, 64 ans, avait démissionné pour des raisons de santé il y a une semaine. Il est décédé ce jeudi matin.

Depuis quinze mois, son premier adjoint Christian Fautré (PCF) assurait l’intérim à la tête de la ville. Un conseil municipal extraordinaire est prévu samedi matin à 10 heures au gymnase Tabanelli pour élire son successeur.

La ville annonce qu'elle va rendre un hommage officiel et populaire à Dominique Adenot. Un livre de condoléances doit être ouvert à l’hôtel de ville et, dès qu'elle les connaîtra, la ville publiera le jour et l'heure de ses obsèques publiques.

Les réactions se multiplient

"Sa disparition, après de longs mois de lutte contre la maladie, constitue un choc brutal pour celles et ceux qui l’ont côtoyé", réagit Christian Favier, président PCF du département et conseiller départemental de Champigny.

Les élus socialistes du conseil municipal évoquent "une figure emblématique de la vie politique locale qui aura contribué au développement et au rayonnement de notre commune."

Sur twitter nombreux sont ceux qui lui rendent hommage

La maire de Paris, Anne Hidalgo, réagit :

J'apprends avec tristesse le décès de Dominique Adenot, Maire de Champigny-sur-Marne, des suites d'une longue maladie. Il avait exercé avec force et convictions son mandat jusqu'à la fin du mois de mars. Toutes mes pensées vont à sa famille, à ses proches et aux Campinois. — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 5, 2018

L'adjoint au maire de Montreuil, Gaylord le Chequer dit sa tristesse :

Je partage l'immense tristesse des val de marnais, des campinois-es et de nos camarades communistes à l'annonce de la mort de notre ami, Dominique Adenot. Une pensée toute particulière pour sa famille et pour Christian FAUTRE auquel il avait récemment confié l'écharpe de maire. pic.twitter.com/UhkpDCTmb3 — Gaylord LE CHEQUER (@glechequer) April 5, 2018

Réaction aussi de l'ancienne ministre du logement, Emmanuelle Cosse, qui rend hommage à Dominique Adenot.