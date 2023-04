Le maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon ne sera pas le nouveau patron de l'Ademe

Boris Ravignon ne va pas prendre la tête de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. La nomination par Emmanuel Macron du maire LR de Charleville-Mézières au poste de président de l'agence de la transition écologique, a été retoquée ce mercredi 12 avril par le Parlement. Un rejet inédit, après l'audition de Boris Ravignon par les commissions du développement durable du Sénat et de l'Assemblée nationale. Celui-ci occupait le poste de président par intérim de l'Ademe depuis quatre mois.

Une grande première

Dans un communiqué, l'Assemblée nationale explique que "le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions". Ce quota requis selon la Constitution pour s'opposer à une nomination proposée par le président de la République a bien été atteint ce mercredi : au total, 57 députés et sénateurs ont voté contre, et 32 pour.

C'est la première fois qu'un candidat proposé par l'Élysée, à l'Ademe ou ailleurs, est retoqué depuis cette procédure introduite en 2008 à l'article 13 de la Constitution, indique le Sénat dans un communiqué, qualifiant cette décision de "première historique".

Le cumul de mandats en cause

Le nom du maire de Charleville-Mézières Boris Ravignon , a été proposé par l'Élysée pour prendre la tête de l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en décembre dernier. Celui-ci avait alors décidé de quitter son poste de conseiller régional du Grand Est, mais de garder son poste de maire et de président de l'agglomération d'Ardenne métropole , tout en prenant le poste à l'Ademe. C'est ce cumul de mandats qui aurait déplu aux élus des commissions du développement au Sénat et à l'Assemblée nationale.

"J'ai le sentiment d'être tombé dans un traquenard politique"

Boris Ravignon : "J'ai le sentiment d'être tombé dans un traquenard politique, d'être tombé dans un règlement de compte politique." Le maire de Charleville-Mézières est notamment pointé du doigt par le groupe Les Républicains : "Cumuler des mandats, c'est ce que défend précisément le groupe LR, notamment au Sénat, en expliquant que quand on est présent sur le terrain, au niveau local, on a cet ancrage territorial qui nous sert à exercer un mandat parlementaire de député ou sénateur. Donc ils me reprochent ce qu'ils préconisent de faire pour les parlementaires." en ajoutant, "ça fait quatre mois que je suis président de l'ADEME et je n'ai pas négligé nan plus mon action locale sinon mes concitoyens me l'auraient reproché."

"Je pense toujours être parfaitement capable d'être président de l'ADEME. Je pense être capable de gérer les deux. Je croyais même que je serais un meilleur président de l'ADEME en gardant un pied dans la vie publique locale parce qu'aujourd'hui on attend beaucoup des collectivités dans la transition écologique, c'est donc bien d'être à la fois au niveau national et au niveau local pour voir comment les choses se passent".

Un "gâchis" pour Boris Ravignon

Boris Ravignon explique vouloir le meilleur pour l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie : "Je souhaite à l'Agence d'avoir rapidement une gouvernance fonctionnelle qui puisse lui permettre de travailler car elle fonctionne avec des gens profondément utiles pour relever les défis écologiques qui sont ceux de notre pays et du monde."

"J'ai démissionné de mon poste au conseil régional", avait rappelé Boris Ravignon ce mercredi lors de son audition à l'Assemblée nationale avant de se justifier sur le cumul de fonctions face aux questions des députés de la commission : "le cumul est légal, il est permis par les textes, il y a un précédent, et je persiste à penser que c'est un atout d'être maire d'une ville pour le poste". Sans convaincre donc, puisque les élus ont rejeté sa nomination.

Des réactions à Charleville-Mézières

Le rejet de sa nomination à la tête de l'Ademe va sans nul doute faire parler dans les Ardennes. "Quel gâchis pour celui qui s'était fait élire maire de Charleville-Mézières en promettant de ne pas cumuler !... Il va être compliqué pour celui qui avait décidé de n’être plus maire que le week-end de revenir dans les Ardennes, lui qui avait clairement montré être à l'étroit ici. Au moins aura-t-il reçu une formation express sur les questions d'énergie et de climat", ironise ce mercredi Christophe Dumont, conseiller municipal de Charleville-Mézières.