"Forcé" d'accueillir en urgence une quinzaine de migrants, le maire de Châteauroux s'indigne

Une partie des migrants évacués ce samedi de devant la préfecture d'Ile-de-France vont être accueillis dans un hôtel à Châteauroux. C'est ce qu'indique le maire Gil Avérous, qui dénonce des méthodes "révoltantes" de la part de l'État, qui aurait annoncé de but en blanc la nouvelle à la mairie vendredi soir, sans donner de précisions sur la durée de l'hébergement de ces personnes, sur leur nationalité, et sur leur avenir. "On ne peut pas déplacer des populations en Province parce que Paris n’en veut pas en imaginant que ça va régler le problème !" s'offusque Gil Avérous dans un post Facebook.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"En général, quand l'État achemine des migrants chez nous, il y a des négociations et des discussions en amont. Ca n'a pas été le cas" indique-t-on du côté de la mairie de Châteauroux, qui estime avoir déjà du mal à prendre en charge les migrants déjà arrivés dans la commune. La préfecture aurait indiqué à la mairie qu'une quinzaine de nouveaux migrants feraient leur arrivée ce samedi.