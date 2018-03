Châteauroux, France

L'ancien chef de l'Etat Nicolas Sarkozy a été placé en garde-à-vue ce mardi dans le cadre de l'enquête sur le financement de la campagne présidentielle de 2007. Les juges s'intéressent notamment à des flux financiers qui pourraient impliquer des protagonistes liés au régime de l'ancien dictateur libyen Mouammar Kadhafi.

Pour le maire LR de Châteauroux, Gil Avérous, c'est certain : le placement en garde à vue de Nicolas Sarkozy, annoncé ce mardi n'est pas un hasard : " C'est une série à épisodes qui se renouvelle à chaque fois qu'il y a une actualité dans la vie de Nicolas Sarkozy ! Depuis quelques jours, on le voyait s'exprimer publiquement, et hop ! L'affaire rebondie ! C'est une sorte d'acharnement médiatique..."

En ligne de mire, le site d'information Mediapart, "manifestement souvent présent dans ces histoires".

Un soutien sans faille

Gil Avérous tacle également au passage l'homme d'affaires libanais, Ziad Takieddine, à l'origine des accusations concernant le volet libyen de l'affaire du financement de la campagne présidentielle de 2007 et estime voir derrière la garde à vue de l'ancien chef d'Etat "_des Libyens qui n'ont jamais digérer l'action de Nicolas Sarkozy_. Il y a des règlements de compte qui relèvent plus de cette géopolitique là".

Fidèle soutien de Nicolas Sarkozy, Gil Averous l'avait convié il y a peu à d'un dîner à Paris avec la nouvelle génération d'élus en fonction depuis 2014. " _Il était en pleine forme, on avait passé un bon moment. Depuis, il avait rencontré les sénateurs et s'était exprimé sur la situation constitutionnelle de la France. Je l'apprécie beaucoup. _Je lui apporte toute mon estime et toute mon amitié".

Quant à l'issue de l'affaire, pour le maire de Châteauroux, elle est limpide : "La justice a peut-être des éléments qui peuvent laisser entendre qu'il y a mise en cause, mais généralement, _ce pas n'est pas franchi_. Je pense que cela va se passer comme les autres fois : il va être libéré, il y aura un jugement dans des mois qui conclura à sa non culpabilité".