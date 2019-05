Le maire de Châteauroux Gil Avérous délocalise son bureau à la Foire Expo jusqu'à dimanche

Châteauroux, France

Gil Avérous délocalise son bureau à la Foire Expo de Châteauroux à partir de ce vendredi matin, ce sera le cas jusqu'à dimanche. Le maire castelroussin donne ainsi rendez-vous aux citoyens depuis deux ans, et les invite à venir discuter, échanger, lors d'un événement qui a attiré 38.000 visiteurs l'an dernier. Un maire déjà en campagne ? "Un maire présent sur la foire, c'est pour moi un moyen d'aller au contact et de casser un peu cette barrière qu'il peut y avoir entre les citoyens et leurs élus." A la question de savoir si il est candidat à sa propre succession pour les élections municipales dans dix mois, il temporise : "je l'annoncerai en janvier 2020, on y travaillera à l'automne avec mon équipe pour savoir comment on repart, avec qui on repart... Si on repart."

Gil Avérous déjà en campagne pour les municipales ? Sa réponse. Copier

Il ne compte pas céder face à la fronde contre le lanceur de balles de défense bientôt à la ceinture des policiers municipaux castelroussins

"Je ne ferai pas marche arrière" martèle Gil Avérous au sujet du lanceur de balles de défense, qui équipera bientôt les policiers municipaux castelroussins. Une pétition lui demandant de revenir sur cette décision rassemble pourtant plus d'un millier de signatures, elle a été lancée notamment par la France Insoumise. Une manifestation a aussi été organisée la semaine dernière devant la mairie avant le conseil municipal. Pas de quoi le faire changer d'avis pour autant. "Il faut arrêter l'hypocrisie, le lanceur de balles c'est un des éléments parmi ceux qui sont mis à leur disposition ils ont aussi les pistolets électriques, les matraques, le revolver, lequel est le plus dangereux ? Je pense que c'es le revolver. le lanceur de balles doit être utilisé avec attention avec rigueur, comme les autres."

Les travaux qui se succèdent à Châteauroux ? "Il y en avait besoin"

La construction du centre aquatique Balsanéo, les travaux place Gambette, ou rue Gutemberg : les pelleteuses, les grues sont nombreuses à Châteauroux ces temps-ci. Une mutation nécessaire estime le maire. "Mon prédécesseur avait beaucoup investi dans les zones industrielles, le centre ville était peut-être un peu plus en retard, on essaye de rattraper ce retard." Il précise également qu'un tiers des travaux est réalisé dans le centre ville, le reste dans les quartiers, pour assurer "une égalité de traitement".