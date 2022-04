Le maire de Châteauroux Gil Avérous démissionne de ses fonctions au sein du bureau politique des Républicains

Le maire de Châteauroux Gil Avérous, qui avait appelé ses collègues des Républicains à soutenir Emmanuel Macron (LREM) dès le résultat du premier tour de l'élection présidentielle, est en désaccord ce lundi avec la ligne de son parti. Le texte proposé en bureau politique par la direction LR n'appelle pas à voter au second tour pour le président sortant. "La motion qui a été présentée (...) a exprimé la volonté des Républicains de ne pas apporter de voix à Marine Le Pen, résume Gil Avérous. Mais moi, je souhaitais qu'on aille plus loin, qu'on dise notre opposition à Marine Le Pen et notre soutien au président de la République." Conséquence de ce désaccord : Gil Avérous quitte ses fonctions de président du comité des maires LR.

Il y a un vrai danger - Gil Avérous

"Je considère qu'il y a un vrai danger dans l'élection de Marine Le Pen, qu'on n'est pas à l'abri de cette élection qui aurait pour notre pays des conséquences catastrophiques, poursuit Gil Avérous. Je ne me retrouve pas dans ce positionnement qui, pour moi, est trop timoré." Si Gil Avérous démissionne de ses fonctions, il ne quitte pas pour autant Les Républicains. "Je reste aux républicains, même si je suis un peu désolé de la tournure des choses" assure-t-il. Et dans le futur ? "Le rendez vous à venir, ce sont les élections législatives. On va attendre de voir comment ça se passe. Moi, je défendrai les couleurs de nos candidats de la droite locale. On verra au lendemain des législatives comment évolue notre parti. Il y a toujours des réorganisations, des restructurations après les grandes élections. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel sera mon avenir chez Les Républicains."