Le maire de Chenonceaux démissionne après la polémique sur le sens unique de circulation

Les habitants de Chenonceaux peuvent de nouveau circuler dans les deux sens, dans la rue principale, depuis ce lundi 7 juin. Mais ils n'ont plus de maire. Pierre Poupeau et ses deux adjoints ont décidé de démissionner, excédés par la polémique suscitée par ce sens de circulation unique imposé dans la rue principale de la commune, le 19 mars.

Un collectif de riverains s'y était vivement opposé, considérant que les déviations temporaires par le haut du bourg étaient "dangereuses" et qu'elles faisaient perdre des clients aux commerçants. Le maire nous indiquait qu'elles n'était que "temporaires", le temps que les travaux du pont de Civray-de-Touraine se terminent. Mais des banderoles ont fleuri un peu partout sur les murs de maisons de la commune pour demander à l'élu de revenir sur sa décision.

Le tribunal administratif saisi

Courant mai, les riverains ont obtenu gain de cause, après avoir saisi le tribunal administratif. La justice avait ordonné à Pierre Poupeau de remettre la rue principale de Chenonceaux à double sens, lui laissant jusqu'au 7 juin pour le faire. C'est donc bel et bien le cas. Mais le maire ne s'en accommode pas et démissionne.

Contacté par France Bleu Touraine, Pierre Poupeau confirme simplement qu'il passe la main mais il ne souhaite pas s'exprimer pour le moment.