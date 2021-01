Le maire de Clermont l'Hérault menace de quitter sa communauté de communes pour rejoindre celle du Lodévois

Coup d'éclat ou divorce imminent ? Le maire de Clermont-l'Hérault multiplie les déclarations ces dernières semaines annonçant son départ de la Communauté de communes du Clermontais (CCC), présidée par le maire de Canet. Gérard Bessière se plaint d'être, lui et son équipe, tenu à l'écart des débats communautaires, au détriment de sa ville pourtant poumon économique du secteur. Son retrait constituerait un petit séisme politique.

"Ce n'est pas un coup de semonce. Notre volonté est affirmée"

"On est mis de côté", répète à qui veut l'entendre le maire élu en juin dernier à la tête d'une liste d'union des centres. Nous recevons les convocations pour les conseils communautaires trois ou quatre jours avant, avec des centaines de pages de dossiers à lire. On n'est pas consultés en amont. Tout est fait pour tenir Clermont à l'écart." En décembre dernier, il décide de marquer son désaccord : il annonce le retrait prochain de Clermont-l'Hérault et son rapprochement avec la communauté de communes du Lodévois et Larzac. "Ce n'est pas un coup de semonce. On en est aux prémisses mais notre volonté est affirmée. Nous avons déjà pris contact et l'objectif est d'élaborer un projet commun".

Coup médiatique

De l'autre côté du Salagou, ses voisins sont moins formels. On parle "de quelques échanges", d'un "rapprochement techniquement complexe", pour lequel "on ne se positionne pas." Quant au maire de Canet, il relativise. "C'est surtout un coup médiatique" selon Claude Revel. Il n'a toujours pas reçu de courrier officiel annonçant une éventuelle séparation et critique la politique de la chaise vide pratiquée par les élus clermontais. "Je peux vous donner toutes les convocations envoyées à M. Bessière, y compris pour des conseils communautaires où il n'est pas venu. Je pourrais aussi vous dire que la CCC va investir 2 millions 400 mille euros pour rénover le théâtre de Clermont-l'Hérault. Nous continuons à fonctionner normalement. Après s'il ressent certaines amertumes ce n'est pas mon souci. Mon souci c'est l'intérêt collectif."

Le divorce est techniquement possible, prévu par les textes. Mais il serait lourd de conséquences, Clermont-l'Hérault étant la ville centre. Elle représente 70% de l'activité économique, 45% du budget de la CCC. Il s'annonce compliqué et incertain également : le départ doit être accepté par le préfet, voté par le conseil communautaire et validé par la communauté voisine du Lodévois.

"Ce n'est pas faisable donc je ne m'inquiète pas". Claude Revel

Cette menace est-elle sérieuse ? Bessière répète que oui. Elle est en tout cas éminemment politique. Pour C. Revel, le maire de Clermont n'aurait pas digéré de voir lui échapper la présidence de la communauté de communes. "Il y a des moments, quand on perd des élections, il faut savoir passer au-dessus et travailler pour l'intérêt général. J'attends le courrier officiel me disant qu'il quitte notre communauté de communes. Mais ce n'est pas faisable donc je ne m'inquiète pas. Je ne vois pas le préfet, pour des raisons uniquement politiques et de prétendus désaccords, tout mettre en l'air comme ça." Le maire de Clermont-l'Hérault gesticule pour l'instant. Il inquiète surtout les 250 salariés de l'intercommunalité, dont l'effectif pourrait être sérieusement réduit en cas de scission.

Que dit la loi ?

"Il faut savoir qu’une communauté de communes doit être d’un seul tenant et sans enclave. Pour intégrer une autre intercommunalité, la commune qui part doit nécessairement être en périphérie", rappelle Maître David-André Camous, avocat spécialiste du droit des collectivités. Il existe alors deux possibilités :

1- L’article L5211-19 du code général des collectivités territoriales permet à une commune de se retirer d'une communauté de communes, à sa demande, après avoir recueilli l'accord du conseil communautaire et des communes membres de l'intercommunalité, à la majorité qualifiée (deux tiers des communes représentant 50% de la population ou l’inverse).

2- L’article L5214-26 permet à une commune de se retirer après autorisation délivrée par le préfet et acceptation de la demande d’adhésion de l’autre communauté.

"D’un point de vue juridique, la procédure peut être complexe, explique encore Maître Camous. Notamment en ce qui concerne la gestion par l’intercommunalité des ouvrages situés sur la commune qui se retire. Dans le cas par exemple où le stade intercommunal géré par la communauté de commune est sur la commune qui se retire"…