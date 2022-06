Le maire de Colmar Eric Straumann bientôt exclu de son parti Les Républicains

Eric Straumann pourrait bientôt perdre sa carte du parti Les Républicains. Une procédure d'exclusion va être engagée contre lui indique nos confrères des DNA. Cela fait suite à son soutien affiché pour la candidate de la majorité présidentielle Brigitte Klinkert dans la première circonscription du Haut-Rhin pour les élections législatives. Elle est opposée au candidat LR Yves Hemedinger.

"Le parti LR fonce dans le mur en klaxonnant"

"J'ai appris ça dans la presse. Tout ça parce que j'ai applaudi Brigitte Klinkert qui a été ma suppléante ?! ça ne me fait ni chaud ni froid, je suis fidèle à mes convictions. Le parti est en train de foncer dans le mur en klaxonnant", a réagit Eric Straumann le maire de Colmar au micro de France Bleu Alsace. Le maire de Colmar se dit très inquiet pour Les Républicains à quelques jours du second tour des élections législatives. Seuls quatre candidats LR sont encore en lice en Alsace pour ce second tour.