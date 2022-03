Le maire de Coulounieix-Chamiers quitte l'UDI et soutient Emmanuel Macron

Le maire de Coulounieix-Chamiers va prendre sa carte au parti Horizons, le parti d'Edouard Philippe. Thierry Cipierre a quitté l'UDI et le bureau départemental du parti à cause de désaccords politique profonds, sur l'élection présidentielle et sur les élections législatives. L'UDI soutient Valérie Pécresse à l'élection présidentielle et ne laisse pas le choix à ses adhérents. Le choix de la candidate LR ne correspond pas à l'élu de Coulounieix-Chamiers à cause de certaines positions très à droite.

Thierry Cipierre apporte son soutien à titre personnel à Emmanuel Macron pour l'élection d'avril prochain.