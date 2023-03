Le maire de Dax fait son bilan de mi-mandat : "52% déjà accomplis"

À mi-mandat, Julien Dubois tire un premier bilan. Lors de sa campagne, le maire de Dax avait présenté 92 propositions qu'il souhaitait réaliser. Il a donc fait le calcul et il s'attribue une bonne note : "52% ont d'ors et déjà été accomplis et 85% sont en cours. C'est donc une satisfaction".

La salle de spectacle

Évidemment, ses opposants ne sont pas aussi satisfaits. Pour eux, "Julien Dubois sacrifie tout dans son projet de future grande salle de spectacle". Une salle de spectacle qui coutera, en faite, sans doute deux fois plus que prévu dans le programme du maire. Julien Dubois en convient, si son programme annonçait un coût de 10 millions d'euros pour la création de cette salle, trois ans plus tard, le projet a déjà quasi doublé pour tourner entre 15 ou 20 millions d'euros. Voire plus.

L'estimation de la salle de spectacle dans le programme de Julien Dubois © Radio France - Document de campagne

"Je ne suis pas de ceux qui décide, parce qu'il y a des obstacles, qu'il faudrait arrêter d'investir", prévient Julien Dubois. Pour lui, cette salle de spectacle qui s'installera sur l'ancien Jaï Alaï, c'est un élément structurant, il n'y renoncera pas. Quel que soit le prix, quitte à diviser et quitte à menacer de débarquer ses vice-présidents à l'agglomération en cas de nouveau désaccord. C'est la sanction qu'il avait brandie lors du dernier conseil d'agglomération du Grand Dax.

Le stationnement

Autre sujet que ses opposants à la mairie pointent du doigt, et qui parle aux Dacquois : le stationnement. Julien Dubois dans son programme avait promis plus de places gratuites et d'instaurer une heure de gratuité. Selon l'opposition de gauche au conseil municipal de Dax, sur ce point, c'est l'inverse qui a été fait. L'opposition compte 105 places payantes supplémentaires créées en ville et l'augmentation des tarifs. Et toujours pas de première heure gratuite. Julien Dubois s'en défend : "Ce n'est pas vrai. Le nombre de places gratuites a augmenté. On joue sur une dizaine de places, je vous l'accorde. Mais effectivement, il y a un engagement que, pour l'instant, nous n'avons pas pu tenir, c'est l'heure gratuite".

Les engagements du candidat pour le stationnement à Dax. - Document de campagne

La réfection du centre-ville

Ce qui est en revanche tenu, c'est le lancement de travaux importants pour refaire les rues du centre-ville. Julien Dubois en profite d'ailleurs pour annoncer le début des études pour la refonte du marché couvert, autre promesse de campagne