Le maire de Dijon demande une feuille de route de sortie de "crise culturelle" au Chef de l'Etat

"Il est urgent d'envoyer au monde de la culture des signes forts", écrit l'association France Urbaine, qui regroupe les grandes villes et les métropoles, dans une lettre signée par sa présidente, la maire PS de Nantes Johanna Rolland, et soixante autres élus dont Anne Hidalgo (PS/Paris), Jean-Luc Moudenc (LR/Toulouse), Eric Piolle (EELV/Grenoble) et François Rebsamen, le maire PS de Dijon.

La colère, suite logique de la détresse ?

"Sans perspective, nous craignons que la très grande détresse des professionnels de la culture, de plus en plus vive chaque jour, se mue progressivement en amertume, puis en colère", préviennent-ils, soulignant que ce secteur constitue "un bien essentiel qui doit s'apprécier comme tel". "Les occupations d'établissements culturels se multiplient dans nos villes autour de revendications qui, chaque jour davantage et de manière de plus en plus imbriquée, vont s'élargissant, de la réouverture des équipements culturels à d'autres types de mobilisation", constatent-ils.

Une feuille de route pour la reprise de la culture

Pour les signataires, il s'agit d'engager "dès maintenant un travail de concertation (...) qui doit associer l'Etat, les professionnels de la culture et les associations représentant les collectivités territoriales, dont France Urbaine". Les élus réclament "la mise en oeuvre d'une feuille de route pour la reprise de la programmation culturelle et la réouverture des équipements culturels définie au niveau national" tout en étant "capable de s'adapter localement, de manière différenciée, en fonction de la situation sanitaire du territoire".

Parmis les autres signataires figurent notamment Martine Aubry, maire PS de Lille, Benoît Payan (PS/Marseille) ou encore François Grosdidier (LR/Metz).