Le maire de Dunkerque Patrice Vergriete va être nommé ministre du logement

C'est un géant des Flandres qui va entrer dans le gouvernement remanié d'Elisabeth Borne. Patrice Vergriete - 55 ans depuis quelques jours et qui mesure deux mètres -, va devenir ministre du Logement. Selon une source proche du dossier, il va remplacer Olivier Klein.

ⓘ Publicité

Patrice Vergriete, polytechnicien, ingénieur des ponts et chaussées est un "expert en urbanisme et aménagement du territoire" selon son curriculum-vitae. Il est maire de Dunkerque et président de la Communauté Urbaine de Dunkerque depuis 2014.

Tombeur de Michel Delebarre

Classé à gauche, Patrice Vergriete a commencé sa carrière dans le cabinet ministériel de Martine Aubry la maire de Lille.

Adjoint au logement à la mairie de Dunkerque de Michel Delebarre, il démissionne en 2013 pour se présenter en 2014 et pour faire "de la politique autrement".

Il est élu maire de Dunkerque mettant fin à la carrière politique du socialiste Michel Delebarre.

Décarbonation

Depuis son élection à Dunkerque, Patrice Vergriete dit vouloir faire de sa ville "un territoire d'innovation et un laboratoire de la décarbonation industrielle".

Devenu proche d'Emmanuel Macron, il va quitter une ville dont il souhaitait en faire "un modèle de ville durable à l’échelle nationale et européenne". Il avait notamment mis en place la gratuité dans les transports publics.

L'un de ses combats était d'assurer l'avenir du port de Dunkerque, le 3e port français et de ses industries comme ArcelorMittal ou Aluminium Dunkerque (Dunkerque est l'agglomération qui émet le plus de CO2 en France).

Depuis janvier 2023, il est Président du Conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France.