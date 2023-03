Le maire de Gorron entendu dans une affaire de favoritisme : "Nous n'avons rien à nous reprocher"

"Nous n'avons absolument rien à nous reprocher", Jean-Marc Allain, le maire de Gorron, s'exprime pour la première fois au sujet d'une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts et favoritisme qui le vise. L'élu du Nord-Mayenne ne le dit pas au micro de France Bleu Mayenne ou dans les colonnes de nos confrères de la presse écrite locale. Il a choisi le bulletin municipal de sa ville pour assurer sa défense, en parlant donc directement à ses administrés, "Gorronnaises, Gorronnais, je vous dois des comptes" écrit-il.

Jean-Marc Allain et sa femme ont été entendus le 8 février par la police judiciaire d'Angers après une plainte déposée par un élu de l'opposition municipale : "cette affaire concerne notre relation avec une entreprise locale, fournisseur de notre collectivité. J'ai confirmé, preuves à l'appui, que je ne me suis jamais mêlé des contacts entre la mairie et cette société. Nous n'avons absolument rien à nous reprocher" poursuit-il dans cet édito.

Le maire de Gorron explique que cette journée d'interrogatoire fut pénible et douloureuse, tout en précisant que "les policiers font leur travail" et reprochant aux médias d'avoir jeté de l'huile sur le feu, "s'aperçoivent-ils des dégâts qu'ils occasionnent, pensent-ils aux regards suspicieux des gens, aux effets sur les familles ?". Jean-Marc Allain, à la tête de la ville de Gorron depuis 1995, dit attendre la suite des investigations, "s'il y a", avec sérénité.