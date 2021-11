Le maire de Jarnages en Creuse encourage Emmanuel Macron à se représenter

Vincent Turpinat signe une tribune aux côtés de 600 élus locaux dans le Journal du dimanche. Tous soutiennent la réélection d'Emmanuel Macron s'il se présente pour un second mandat.

Après avoir conduit la liste LREM-MODEM en Creuse pour les élections régionales cette année, Vincent Turpinat soutient une éventuelle candidature d'Emmanuel Macron pour un second mandat. Le maire de Jarnages signe une tribune dans le Journal du dimanche ce 21 octobre aux côtés de 600 élus locaux.

Parmi les signataires, il y a notamment Edouard Philippe, maire du Havre et ancien premier ministre d'Emmanuel Macron, mais aussi Christophe Béchu, maire d'Angers, Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Christian Estrosi, maire de Nice, et Hubert Falco, maire de Toulon. "Nous avons besoin de continuité et de stabilité", expliquent-ils.

Ile estiment que le quinquennat qui vient de s'écouler a été favorable aux territoires et aux communes : "Ce quinquennat a en effet permis à nos collectivités de trouver leur rythme et de mieux servir nos administrés."

Pour Vincent Turpinat, réélu pour un quatrième mandat en 2020 à la tête de Jarnages, c'est un soutien sans surprise, puisqu'il est référent départemental de la République en marche, et suppléant du député LREM de la Creuse Jean-Baptiste Moreau.