Le maire de Jonquières menacé de mort dans des lettres anonymes

Le maire de Jonquières n'a jamais connu une telle violence en 30 ans de mandat. Louis Biscarrat est élu depuis 1989 et c'est la première fois qu'il subit un tel déchaînement de haine lors d'une campagne électorale. Le 27 février dernier et le 5 mars, il reçoit en mairie et à son domicile des lettres d'insultes et de menaces de mort.

On peut y lire sur une lettre type d'ordinateur : "On va te pulvériser, c'est le mandat de trop, on ne veut plus te voir, Adieu t'es mort." Et dans la seconde lettre on lui assure qu'on va '"s'occuper de ton cas. Incapable, corrompu, casse toi pauvre con". Le tout, accompagné de la photo d'un couteau.

On va te pulvériser, c'est le mandat de trop, on ne veut plus te voir, Adieu t'es mort.

Le maire a immédiatement porté plainte à la gendarmerie de Châteauneuf-du-Pape. La brigade de gendarmerie d'Orange mène l'enquête. Louis Biscarrat se dit secoué et sa famille très choquée, notamment à cause de la photo du couteau. Le maire de Jonquières n'est pas rassuré, car il se dit que l'auteur "peut être une personne qu'il côtoie tous les jours."

À Sarrians et Châteauneuf-du-Pape, la campagne pour les municipales devient également très violente : des colistiers ont reçu des courriers d'insultes voire de menaces de mort. Des plaintes ont été déposées.