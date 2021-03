Le maire de Joué-lès-Tours tête de liste LR pour les régionales en Indre-et-Loire

Le maire de Joué-lès-Tours, Frédéric Augis, sera tête de liste LR pour les régionales en Indre-et-Loire. Une liste menée en Région Centre-Val de Loire par le député de l'Indre, Nicolas Forissier.

Après une parenthèse de trois ans, Frédéric Augis a donc repris sa carte chez Les Républicains. "J'ai accepté l'invitation de Nicolas car je suis respectueux de mes amis, et j'ai toujours été de droite, tout le monde le sait". Frédéric Augis souhaite s'engager pour défendre des projets dans sa ville, dans son département et à la Région. "On travaille aujourd'hui avec des conseillers régionaux qui veulent fermer l'aéroport !!". Sur les déchets, "on a pris 10 ans de retard, et avec la saturation actuelle, on ne peut plus enfouir nos déchets. On va devoir les emmener dans d'autres départements". Fréderic Augis regrette aussi le retard pris pour la ligne ferroviaire Tours-Loches. Le maire de Loches justement, qui est le directeur de campagne de la liste LR pour ces régionales.

Frédéric Augis réaffirme aussi que si il est élu, la ville de Joué-lès-Tours restera sa priorité.