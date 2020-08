Le maire de La Chapelle Saint-Mesmin, Nicolas Bonneau, est décédé

"C’est avec une immense tristesse que la Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin fait part du décès de son maire, Nicolas Bonneau, survenu le 30 août 2020 des suites d’un accident vasculaire cérébral", indique la Ville de la Chapelle Saint-Mesmin, commune de la Métropole d'Orléans, dans un communiqué ce lundi après-midi.

"Nicolas Bonneau s’est dévoué sans relâche en faveur de notre commune et de ses habitants. Il a toujours œuvré avec courage et détermination pour préserver et mettre en valeur l’identité de notre ville à laquelle il était profondément attaché. Les élus et les agents de la Ville adressent leurs sincères condoléances à son épouse, à ses fils, à sa famille et à ses proches et leur renouvellent leur entier soutien", poursuit le communiqué.

Maire depuis 2008

Nicolas Bonneau, âgé de 53 ans, père de deux enfants, était maire (ex PS) de la Chapelle Saint-Mesmin depuis 2008 et avait été réélu au premier tour en mars dernier. Il avait été hospitalisé dans un état grave la semaine dernière après un accident vasculaire cérébral. Cet AVC était survenu "dans un cadre familial".

Disparition aussi brutale qu'injuste". Christophe Chaillou, président de Orléans Métropole

Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, et désormais président d'Orléans Métropole, le socialiste Christophe Chaillou réagit à "cette disparition aussi brutale qu’injuste". Pour M. Chaillou, Nicolas Bonneau "était un défenseur inconditionnel et exigeant des valeurs de la République et des communes et était profondément attaché à sa ville de La Chapelle-Saint-Mesmin. C’est une grande perte pour ses habitants dont il défendait les intérêts avec ardeur".

Passionné de nouvelles technologies et du numérique

"Passionné par les nouvelles technologies et le numérique dont il avait la charge depuis fin juillet en sa qualité de vice-Président en charge du développement numérique et de l’économie numérique, il était également rapporteur de la commission numérique au comité directeur de l’Association des Maires de France", poursuit le président d'Orléans Métropole qui avait échangé avec Nicolas Bonneau de l'évolution de la Métropole, dès le lendemain de son élection en juillet dernier. "Homme de gauche, engagé, comme l’étaient ses parents, il avait été le plus jeune maire de l’agglomération lors de son élection en 2008 à seulement 41 ans."

Je n’oublierai ni sa gentillesse, ni son sens de l’amitié". Jean-Pierre Sueur, sénateur socialiste

"C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Nicolas Bonneau" réagit le sénateur socialiste et ancien maire d'Orléans Jean-Pierre Sueur qui salue un élu "attaché à sa commune. Il l’aimait profondément, passionnément, et était très proche de ses habitants. Il avait de grandes qualités humaines. Je n’oublierai ni sa gentillesse, ni son sens de l’amitié".

Jean-Pierre Sueur poursuit à propos de celui qui avait quitté le PS en 2017 avant l'élection présidentielle, juste après la primaire de la gauche. "Socialiste, il était d’une grande ouverture d’esprit, d’une grande tolérance, recherchait l’union et la coopération au sein de l’agglomération d’Orléans. On lui doit de nombreuses réalisations. Je garde en mémoire la fierté qui était la sienne lors de l’ouverture récente de la Maison de Santé de La Chapelle Saint-Mesmin, ou lors de l’inauguration de la piscine entièrement rénovée ou encore lorsqu’il évoquait la restauration de l’église de la commune".