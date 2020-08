Le maire de La Chapelle Saint-Mesmin, près d'Orléans, hospitalisé dans un état critique

Nicolas Bonneau, maire de La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret, a été "victime d’un grave accident vasculaire cérébral survenu au cours des derniers jours", indique la mairie de la Chapelle St-Mesmin dans un communiqué.

Victime d'un AVC ces derniers jours

Âgé de 53 ans, Nicolas Bonneau (ex PS) qui vient d'être réélu maire pour la troisième fois en mars dernier (58% des voix au premier ), et qui est également septième vice-président d'Orléans Métropole, est actuellement hospitalisé en unité de soins intensifs dans un état critique.

"Les élus et les agents de la Ville de la Chapelle St-Mesmin font part à sa famille et à ses proches de leur entier soutien". Le communiqué de presse, a été écrit "en accord avec sa famille", indique-t-on à la la mairie. Nicolas Bonneau est marié et "père de deux grands garçons".

Comme le prévoit la loi, ce sont les adjoints, notamment la première adjointe Valérie Barthe Cheneau, qui assument les missions du maire, en son absence, indique la Ville de la Chapelle Saint-Mesmin.