Le maire de La Grande Motte a tenu sa cérémonie de voeux sous forme de drive comme l'année dernière

Le maire de La Grande Motte a tenu sa cérémonie de vœux en drive, comme l'an dernier, pour respecter les restrictions sanitaires. Ce samedi 22 janvier, 250 voitures étaient garées sur le parking terre plein ouest de l'esplanade Jean Baumel de la commune pour suivre le discours. Les habitants ont fait face à un écran géant et à une scène où Stéphan Rossignol a pris la parole. Il raconte : "Nous espérions pouvoir organiser les vœux puisque beaucoup de manifestations sont autorisées. Mais on a dû renouveler l'expérience de l'an dernier. Je peux saluer mes concitoyens même si ce n'est pas pareil que de serrer des mains dans une salle. Mais c'est un moyen pour se rencontrer, se voir en début d'année et annoncer les projets pour la ville."

Un discours retransmis à la radio

Chacun a allumé sa radio dans son véhicule pour écouter le discours qui y était retransmis. Huguette et Jean-Bernard sont arrivés dans les premiers avec leur Toyota grise. Ce dispositif de drive, "ça fait un peu à l'américaine. C'est moderne. Puis au moins on n'a pas peur du covid, on se protège" explique la Grands Mottoise âgée de 82 ans. Après 30 minutes de discours, les klaxons remplacent les applaudissements. Jean-Bernard ironise : "il a du souffle." Et Huguette commente : "il était fidèle à lui même. Il est gentil, il annonce que des bonnes choses."

Reportage de France Bleu Hérault au vœux en drive du maire de La Grande Motte. Copier

Stéphan Rossignol, maire de La Grande Motte. Copier

Le maire apparait sur un écran géant et son discours est reransmis à la radio. © Radio France - Morgane Guiomard