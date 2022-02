Le maire de La Rochelle donne son parrainage à Jean-Luc Mélenchon, "par soutien démocratique"

Jean-François Fountaine, le maire de La Rochelle, a décidé à qui ira son parrainage : ce sera Jean-Luc Mélenchon. Un soutien démocratique, mais pas politique précise l'élu. Il voulait aider un candidat qui n'a pas encore ses 500 signatures, et qui le mérite, à ses yeux.

Et un de plus. Le maire de La Rochelle, Jean-François Fountaine, annonce ce mardi 22 février apporter son parrainage au candidat de La France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. La veille, c'est le maire LR de Cannes, David Lisnard, également président de l'association des maires de France, qui en a fait de même. Ces derniers temps, ces fameuses 500 signatures, cruciales pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle, sont au cœur des préoccupations des candidats qui ne les ont pas encore : Erir Zemmour, Christiane Taubira, Marine Le Pen. Et donc Jean-Luc Mélenchon.

Le parrainage "utile"

Depuis quelques jours, des élus se mettent donc à donner leur signature à un candidat qui n'est pas forcément de leur famille politique. Un parrainage utile, c'est ce qu'a choisi de faire Jean-François Fountaine. "Cela ne signifie bien évidemment pas un soutien politique, c'est un soutien démocratique, dévoile l'édile. _Les candidats que j'aurais eu tendance à soutenir naturellement ont déjà leurs 500 signatures_, Emmanuel Macron, Anne Hidalgo. Je voulais donc faire un parrainage utile."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Je ne voterai pas pour lui à la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon reste un homme de gauche, "qui mérite à mes yeux de pouvoir être candidat. Pour autant, je ne voterai pas pour lui à la présidentielle". Jean-François Fountaine a aussi jugé juste ses prises de position ces dernières heures concernant la crise ukrainienne.

Parmi les autres candidats possibles, il y avait les deux prétendants de l'extrême droite, Eric Zemmour et Marine Le Pen. Mais "pas question d'apporter mon parrainage à deux personnes qui prêchent le rejet de l'autre, la haine. _C'est l'inverse de mes idées_." Quant à Christiane Taubira, "elle est loin des 500 signatures, elle n'en est même pas à 100. Ma voix n'aurait pas été utile. Elle est, à mon avis, trop loin." Parrainage utile, mais aussi réaliste. A la précédente élection, le maire de La Rochelle avait parrainer Emmanuel Macron.