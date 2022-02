Le maire de Lamotte-Beuvron est candidat aux législatives dans la circonscription de Guillaume Peltier

Pascal Bioulac annonce sa candidature dans la 2ème circonscription du Loir-et-Cher aux législatives de juin. Le maire de Lamotte-Beuvron (ex LR) et conseiller départemental veut être "un député enraciné et présent" et ne mâche pas ses mots contre l'actuel député Guillaume Peltier, rallié à Zemmour.

Pascal Bioulac, maire de Lamotte-Beuvron et conseiller départemental, annonce sa candidature aux élections législatives en juin 2022 dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher.

"La deuxième circonscription du Loir-et-Cher mérite un député enraciné, présent auprès des habitants, des acteurs locaux et présent à l'Assemblée Nationale", écrit Pascal Bioulac, maire depuis 2014, réélu (facilement) en 2020.

Bioulac, l'anti Peltier

L'allusion à l'actuel député de la circonscription, Guillaume Peltier, élu en 2017, ex numéro deux des LR, désormais porte-parole national de la campagne d'Eric Zemmour à la présidentielle, est on ne peut plus clair. Interrogé par France Bleu Orléans, Pascal Bioulac poursuit : "cela fait cinq ans que notre circonscription résonne de vide et qu'il n'y a pas de travail de fond. On n'a pas de leader pour le , on a juste un leader de façade, donc je me suis décidé à y aller. Il faut fédérer, porter des projets pour ce territoire"

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ex directeur du parc équestre de la fédération française d'équitation à Lamotte-Beuvron, engagé en politique depuis 2013 ("ce n'est pas mon métier, je ne suis pas un politique mais c'est devenu mon activité principale"), Pascal Bioulac explique qu'il aimerait obtenir l'investiture des Républicains ("j'ai été reçu par Christian Jacob [patron du parti] et Eric Ciotti" [président de la commission nationale d'investiture]) : "ce serait une belle récompense" pour celui qui se définit "de droite, dans la ligne gaulliste républicaine" (après avoir parrainé le candidat François Fillon en 2017, il vient d'apporter sa signature à Valérie Pécresse"), mais "je serai candidat que j'ai l'investiture ou pas".

La fédération LR 41 soutient une autre candidate

Qui sera candidat LR dans cette circonscription actuellement tenue par Guillaume Peltier ? Rien n'est tranché puisque, comme l'indique la Nouvelle-République, la fédération Les Républicains du Loir-et-Cher soutient une autre candidature, celle de Virginie Verneret, conseillère départementale (binôme de Guillaume Peltier, dans le canton de Chambord), encartée LR, contrairement à Pascal Bioulac qui, lui, "n'a pas repris sa carte en 2017", notamment "à cause de Guillaume Peltier qui a mis une zizanie pas possible en Sologne".

On notera qu'après cette déclaration de candidature, l'ex ministre et ancien président du Département du Loir-et-Cher, figure tutélaire du centrisme localement, Maurice Leroy soutient Pascal Bioulac, "candidat naturel" qui, espère-t-il, bénéficiera du soutien de LR et de l'UDI. Même le député Modem du Loiret Richard Ramos, soutien du président Macron, y va de son "bravo" : "l'Assemblée a besoin de gens comme vous".

Que fera Guillaume Peltier ? Le député sortant, actuellement impliqué dans la campagne présidentielle d'Eric Zemmour (qu'il a fait venir en meeting en Sologne il y a quelques jours), n'a pas encore fait part de ses intentions. Sera-t-il candidat dans son actuelle circonscription (avec le soutien du parti Reconquête) ? Ou ailleurs ?