Landivy, France

Jeudi soir, lors d'un conseil municipal extraordinaire, le conseil municipal de Landivy a procédé à l'élection de son nouveau maire. Et c'est le premier adjoint, Marcel Ronceray qui a été élu. Cette élection fait suite à la démission de Jean-Pierre Dupuis, maire de Landivy depuis 1995. L'homme de 73 ans a des soucis de santé depuis quelques semaines et début janvier, il a pris la difficile décision de ne pas aller au bout de son mandat et donc de démissionner.

Maire et conseiller général

Jean-Pierre Dupuis s'est installé comme vétérinaire à Landivy en 1972. Il entre en politique en 1995 et devient maire à l'âge de 50 ans. Il succède au Docteur Maurice Loisel qui est resté maire de la commune du nord Mayenne pendant 48 ans ! En 1998, Jean-Pierre Dupuis est élu conseiller général du canton de Landivy. Il a notamment pris en charge le dossier de la culture au département. En 2015, le maire de Landivy ne s'est pas représenté pas aux élections départementales.

Marcel Ronceray et Jean-Pierre Dupuis sont devenus amis depuis qu'ils sont entrés ensemble au conseil municipal de Landivy en 1995. © Radio France - G.M

Depuis jeudi soir, Marcel Ronceray est le nouveau maire de Landivy. Jean-Pierre Dupuis lui a été élu premier adjoint.