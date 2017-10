Le maire de Lattes interpelle le président de la Metropole de Montpellier sur les panneaux de la ville

Cyril Meunier, le maire de Lattes règle ses comptes avec Philippe Saurel, le président de la Métropole de Montpellier sur les panneaux d'affichage de la commune .Les deux hommes sont en conflit ouvert .

Depuis une semaine, les habitants de Lattes découvrent sur les panneaux d'affichage de la commune un "avis de décès du pacte de confiance métropolitain." Le maire Cyril Meunier a choisi d'informer les habitants du conflit qui l'oppose à Philippe Saurel , le maire de Montpellier et président de la Métropole de Montpellier .

Ce conflit remonte au début de l'été quand Cyril Meunier et 5 autres maires ( Castelnau le Lez, Le Crès, Grabels, Pignan et Murviel-les-Montpellier) se sont vus retirer leur vice présidence parce qu'ils n'ont pas voulu rejoindre le groupe La République En marche et apparentés de la Métropole de Montpellier, au lendemain des élections législatives . Depuis cette date, le divorce tourne au règlement de comptes .

Cyril Meunier ne digère pas que Philippe Saurel ait donné une vice présidence à une élue de Lattes, sans l'en informer, élue qui a été exclue de la majorité municipale .Il lui reproche aussi d' avoir écarté la commune de Lattes du Syble, le syndicat de gestion des inondations, dont Cyril Meunier était le président.

Le maire de Lattes termine par ses mots "Monsieur Saurel, vous devez la vérité aux lattois" . Les lattois qui sont partagés sur cette campagne, certains y voient" une guerre des chefs, une guerre politicienne", d'autres soutiennent leur maire contre " Philippe Saurel qui veut décider de tout ,qui se prend pour Jupiter."

Philippe Saurel parle d'un non évenement qu'il ne veut pas commenter, le président de la Métropole qui est parti en Chine à Chengdu, ville jumelée avec Montpellier.

Cyril Meunier est l'invité de la rédaction de France Bleu Hérault ce lundi à 7h50.