Le maire de Lauris ne démissionnera finalement pas après l'agression d'un adjoint

Le maire de Lauris ne démissionne plus. Lundi, André Rousset a annoncé qu'il quittait ses fonctions avec l'ensemble de son équipe au conseil municipal pour protester contre l'agression d'un de ses adjoints. Il fallait encore que la préfecture valide cette démission pour qu'elle soit effective, mais après un entretien ce mardi soir avec la préfète de Vaucluse, le maire de Lauris a finalement changé d'avis.

"On a convenu de ne pas donner suite à notre intention de démissionner", explique André Rousset. De toute façon, le maire reconnaît qu'il n'a pas respecté la procédure pour démissionner : il a envoyé une lettre globale pour l'ensemble des 23 élus de son équipe, alors que chaque élu devait envoyer une lettre de démission individuelle.

La préfecture indique par ailleurs qu'elle n'a reçu à cette heure aucune lettre de démission.

"Tout le monde en a parlé"

Qu'importe, le maire voulait avant tout dénoncer l'agression de son adjoint, ce qui a fonctionné. "Tout le monde en a parlé, on a eu toutes les télés. Nous, au départ, ça s'est fait comme ça mais on a été envahis. C'est ce qu'on voulait : faire savoir, faire connaître les réalités de base parce qu'à Paris, ils ne savent pas toujours comment ça se passe", poursuit-il. Cette stratégie-là aussi a été efficace : dans la foulée de son annonce de démission, André Rousset a été contacté par la ministre aux Collectivités territoriales, Dominique Faure, et par les services de l'Élysée, qui lui ont apporté leur soutien.