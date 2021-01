Le maire de Laval prend un congé paternité, et rappelle "l'importance de l'égalité femmes-hommes"

C'est un heureux événement pour le maire de Laval en ce début d'année. Florian Bercault, 30 ans, est père pour la première fois d'une petite Apolline, née le vendredi 22 janvier 2021. L'élu sera donc absent de la sphère publique pour les quinze prochains jours. Pendant ce temps-là c'est le premier-adjoint de la ville, Bruno Berthier qui gérera les dossiers et les affaires courantes. Côté agglo, Sylvie Vielle 1ère vice présidente de Laval Agglomération fera de même.

Soucieux de préserver son intimité familiale, le maire de Laval a quand même souhaité s'exprimer au sujet de son congé paternité. "Il faut être en accord avec ses valeurs et ses convictions. _Il faut avoir une pensée pour toutes ces femmes qui ne sont pas en capacité, en France, de prendre leur congé maternité et rappeler l'importance de la lutte pour l'égalité femmes-hommes, pour le respect que nous devons avoir et la place que l'on doit donner dans notre société_. C'est à la fois une intime conviction et une volonté politique de combat, car la lutte pour l'égalité femmes-hommes va être encore longue" explique Florian Bercault.