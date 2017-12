Des tracts du Front National, qui évoquent l'arrivée d'immigrants musulmans illégaux à Laval, ont été distribués dans des boites aux lettres. Selon le FN, François Zocchetto ne verrait aucun inconvénient à cette arrivée. Le maire de Laval dénonce un procédé "mensonger et diffamatoire".

Laval, France

Des tracts identiques avaient déjà été distribués à Mayenne qui accueille depuis novembre un centre pour migrants. Le Front National a poursuivi son offensive à Laval. Et ça n'a pas plus au maire centriste de la ville qui a vertement réagi par communiqué : "le FN insulte les confessions, stigmatise. Ces méthodes nauséabondes d'un autre temps ne peuvent durer. Je dénonce le caractère mensonger du procédé". François Zocchetto exige du FN le retrait du tract et des excuses publiques.