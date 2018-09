Le maire de Limoges Emile-Roger Lombertie était l'invité de France Bleu Limousin ce mercredi matin. Au menu : les soucis du gouvernement et les affaires de la ville.

Démission de Nicolas Hulot, hésitations sur le prélèvement à la source, affaires : la rentrée est compliquée pour le gouvernement. "C'est l'arrivée des réalités par rapport au nouveau monde !", commente Emile-Roger Lombertie, "moi, je ne crois pas au nouveau monde et à l'ancien monde, nous sommes dans une société très complexe et le rôle des élus c'est d'être humbles et de s'atteler à la tâche". Le maire de Limoges répondait à 8h15 aux 3 questions de Françoise Pain, sur France Bleu Limousin.

Le maire de Limoges ironise sur la "macronie", et à la question de savoir si le gouvernement cherche à séduire les maires des grandes villes en vue des municipales, il reconnaît qu'il y a "toujours des arrières-pensées politiques". Il n'empêche, si Limoges bénéficie du programme Action Coeur de Ville, ce n'est pas de la cajolerie, mais parce que "nous avions un programme qui rentrait tout à fait dans sa politique".

Évasif sur les municipales

Emile-Roger Lombertie ne dit pas expressément s'il serait prêt, en cas de nouvelle candidature aux municipales, à prendre des gens de LREM sur sa liste. "Je serais prêt à continuer ce que j'ai fait avec des gens intéressés par la dynamique de notre territoire et ouverts", répond-il. Quant à la future communauté urbaine, "ce n'est pas le statut mais l'engagement qui compte", dit-il, évoquant un "énorme travail pour que l'établissement politique deviennent un établissement de coopération", avec l'ambition de dégager beaucoup plus d'activité économique.