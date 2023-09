Le maire de Louviers veut "casser les codes" du conseil municipal

C'est pendant ses congés que François-Xavier Priollaud, le maire de Louviers (Modem) a eu l'idée de ce conseil municipal nouvelle formule avec la volonté de "prendre de la hauteur" et "prioriser les sujets qui représentent des enjeux dans la vie de la cité" partant d'un constat simple : "Il y a des sujets extrêmement importants qui ne nécessitent pas de délibérations et on aboutit à ce paradoxe que le conseil municipal ne peut pas échanger sur des sujets qui sont parfois très importants pour la ville". C'est donc tout l' ordre du jour du conseil municipal de ce soir qui est chamboulé pour "casser les codes". Il faut bien le reconnaître, si l'exercice démocratique est nécessaire, il est parfois pénible pour les élus, le public ou les journalistes qui le suivent.

Après la traditionnelle approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal, une personnalité extérieure échangera avec les élus. Un pupitre a même été spécialement installé dans la salle du conseil. Pour cette première, ce sera France Poulain, l'architecte des Bâtiments de France dans l'Eure.

Débattre de la vie à Louviers

Souvent relayée en fin de conseils municipaux, alors que l'attention n'est pas la plus vive, l'information du maire remontera dans la première heure des débats sous la rubrique informations et échanges de vue sur la vie à Louviers. Un moment pour "répondre aux préoccupations des habitants", pendant lequel "l'opposition peut poser des questions orales" assure François-Xavier Priollaud. L'élu l'affirme, "il n'y pas souvent d'enjeux sur le vote, c'est pour ça que l'enjeu, c'est plutôt le débat et l'échange".

Parmi les délibérations, cinq ont été identifiées comme sujettes à débat. Elles concernent la santé, l'énergie, l'action culturelle, le logement social et l'urbanisme. Les treize autres, essentiellement techniques, devraient passer comme une lettre à la poste, sans débat, sauf demande.

Même la salle du conseil va changer

Actuellement, la salle du conseil municipal, ce sont des tables mises bout à bout qui forment un grand rectangle mais ce soir, c'est une autre disposition. "On va plutôt s'inspirer du modèle de la chambre des Communes au Royaume-Uni où on est un peu plus resserré, face à face" explique le maire. L'espace central, jusqu'à présent complètement vide, permettra d'accueillir plus de public.

Pour une fois, tout le monde est d'accord

François-Xavier Priollaud a soumis son idée aux différents groupes d'opposition qui y ont répondu favorablement Diego Ortega, secrétaire national des Radicaux de Gauche approuve : "C'est intéressant pour les membres du conseil et pour le public puisqu'à Louviers, c'est comme tous les conseils municipaux, ouvert à la presse et au public mais en plus, il y a une retransmission en direct sur internet". L'élu de gauche y voit "un élément qui favoriserait la démocratie". Benoît Balsan, conseiller municipal Rassemblement National est un peu plus mesuré : "Ce n'est pas non plus un changement considérable, c'est simplement sur l'ordre des délibérations" argumente-t-il, "en soi, ça ne va changer le conseil municipal en tant que tel" mais apprécie que "la politique ne soit pas réduite à de l'enregistrement ou des votes".

Quoi qu'il en soit, le conseil municipal ne devrait pas être plus court pour autant. Comptez en moyenne quatre heures à Louviers.