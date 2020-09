À peine élu, le maire de Maen-Roch déjà fatigué par la gestion de la crise sanitaire

Les premiers mois du mandat du nouveau maire de Maen-Roch (Ille-et-Vilaine) n'ont pas été de tout repos. Entre une élection mouvementée et la gestion du déconfinement, Thomas Janvier est aujourd'hui très fatigué. S'il revient d'une période de vacances, celle-ci n'a même pas été reposante. "J’ai pris des vacances mais j’ai eu quelques soucis de santé qui étaient sans doute liés au contre-coup de cette période."

"Depuis avril, on a la tête dedans"

La gestion de la crise sanitaire a été un véritable casse-tête pour de nombreux maires. "Le corps a quand même souffert, les uns les autres, on a vécu une période éprouvante", raconte le jeune maire de 36 ans. Son investiture a eu lieu deux mois après son élection. "Depuis avril, on est la tête dedans, et du 15 mars jusqu’au 25 mai, ce qui est long, officiellement je n’étais pas maire. Mais on se souviendra de ce premier mandat !"

Le maire Thomas Janvier a interdit toutes les fêtes dans les salles communales suite à un arrêté du 10 juillet sur les règles sanitaires liées au coronavirus. © Radio France - Maxime Glorieux

Thomas Janvier est le premier maire élu pour la nouvelle commune de Maen-Roch, qui rassemble Saint-Brice et Saint-Étienne en Coglès. Le jeune édile a été élu face à deux listes concurrentes, dès le premier tour après le départ du maire sortant, Louis Dubreil, qui a laissé sa place à la fin de son troisième mandat.

Le métier de maire est passionnant mais c'est un travail de fond

Depuis son élection, Thomas Janvier a découvert le métier de maire. "On en connait le haut de l’iceberg mais il y a tout le reste : c’est passionnant mais c’est un travail de fond." Dans son grand bureau, le maire espère maintenant le beau-temps après la pluie. "On aimerait bien un jour avoir une mandature classique…", glisse-t-il.