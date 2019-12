Le maire de Marly, et ancien député du Nord, Fabien Thiémé, est mort

Marly, France

Il était maire de Marly depuis 2008. Fabien Thiémé est mort dans la nuit de vendredi à samedi 28 décembre, à l'âge de 67 ans. Il avait été élu député communiste du Nord de 1988 à 1993, conseiller régional de 1998 à 2004 et conseiller général du canton de Valenciennes de 1988 à 1992 et de 1998 à 2015.

De nombreux élus de la région lui rendent hommage, de son bord politique ou non. Parmi eux, le socialiste et ancien ministre Patrick Kanner, qui l'avait nommé chevalier de la Légion d'Honneur en 2017. "Marly, sa ville avant tout, et le Nord perdent un grand serviteur des valeurs de la République. Fabien n’oubliait jamais son engagement communiste qui a façonné sa vie politique et tout simplement ce qu’il était : un homme au service des autres."

Alain Boquet, maire communiste de Saint-Amand-les-Eaux, réagit samedi matin : "C'est une grande perte pour le valenciennois et sa population."

La maire communiste de Saint-Amand-les-Eaux, Alain Boquet. Copier

En pleine crise des gilets jaunes en 2018, il avait été l'un des premiers maires dans la région à avoir mis en place les cahiers de doléances, en décembre.

Ce samedi matin, les élus de la ville de Marly et le personnel municipal présentent leurs condoléances à la famille et aux proches de Fabien Thiémé dans un communiqué publié sur le site de la ville.