Le maire de Marseille Benoît Payan a rencontré Volodymyr Zelensky en Ukraine

Benopit Payan et le président Ukrainien Volodymyr Zelensky

Le maire de Marseille Benoît Payan s'est rendu à Kiev ce vendredi où il a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky, avec sept autres maires des grandes villes européennes (Athènes, Florence, Helsinki, Lyon, Oslo, Riga, Tirana). Participant à la délégation d'Eurocities (réseau de grandes villes européennes), l'élu marseillais et les autres maires ont ratifié en présence un protocole d’accord de reconstruction durable des villes ukrainiennes.

"C'est une rencontre incroyable dans un moment incroyable"- Benoît Payan

"C'est une rencontre incroyable, je n'étais jamais allé dans un pays en guerre", confie Benoît Payan à France Bleu Provence. "Il faut imaginer ce qu'est Kiev, ce qu'est l'Ukraine, avec _des check-points partout, des carcasses d'avions détruits, des carcasses de tanks_... et au milieu un palais présidentiel incroyable avec des sacs de sable partout, des check-points encore pour y arriver, et un président de l'Ukraine qu iest là et se tient debout, digne et marqué".

Volodymyr Zelensky, un personne qui impose le respect, sans aucun doute. "Il a pris plus d'une heure pour parler avec notre délégation de maires européens, pour parler de la situation de son pays mais surtout se projeter dans la suite". Car c'est bien de cela qu'il s'agissait. Avec cette délégation d'Eurocities, un protocole d’accord de reconstruction durable des villes ukrainiennes a été signé.

"Ce texte entend mettre sur pied des actions conjointes et réaffirme l’ambition de permettre, dès le rétablissement de la paix, une réhabilitation rapide, écologique mais aussi respectueuse de l’Etat de droit ainsi que des droits civiques et sociaux des populations" détaille la ville de Marseille qui se dit dans un communiqué.

"Ce président est aussi tourné vers l'avenir", constate Benoît Payan, _"_il nous a dit de continuer à construire ces ponts, à apporter ce soutien et être à leurs côtés. Il est tourné vers la reconstruction de son pays. Tous les efforts financiers actuels sont faits en direction de l'armée ukrainienne, tournés vers la bataille avec la Russie. Mais c'est un homme en guerre qui pense à la reconstruction de ce pays".

Marseille s'est déjà distinguée dans le soutien aux populations ukrainiennes dans l'accueil des réfugiés, notamment avec la mise à disposition pendant plusieurs semaines d'un ferry dans le port de la ville. Près de 450 tonnes de dons sont également partis de Marseille vers l'Ukraine depuis le début du conflit.

Benoît Payan veut également s'investir pour l'avenir "aux côtés du peuple ukrainien et de sa jumelle Odessa (...) Cette initiative permettra une meilleure coordination des circuits d’aide humanitaire entre les villes européennes et les villes ukrainiennes".

Une aide à la reconstruction avec les marins-pompiers notamment

Marseille sera présente pour la reconstruction, "comme elle est présente auprès d'Odessa depuis le début du conflit" explique Benoît Payan à France Bleu Provence, "avec des moyens humains et techniques". Désormais Marseille s'engage aussi à aider les villes ukrainiennes avec un partenariat pour penser à la suite. Concrètement, il s'agit par exemple d'un partenariat avec des hôpitaux marseillais qui donnent des médicaments et du matériel de premier secours, des lits de camps, des ambulances. Il s'agit aussi de partenariat avec des ingénieurs. "On a en ce moment un plan de reconstruction de nos écoles à Marseille" explique Benoît Payan, "les Ukrainiens regardent cela de près".

"Nous mettrons à disposition des villes ukrainiennes notre expertise pour reconstituer notamment leurs archives et rétablir leur patrimoine culturel et historique"-Benoît Payan

Les marins-pompiers de Marseille ont aussi leur rôle à jouer. "Ils ont déjà acheminé du matériel par la route à Odessa (...) mais aussi des médicaments par exemple. Ils le referont avec Odessa et avec Kiev".

Après cette visite en Ukraine, le maire de Marseille explique : "Ce que nous avons vu à Borodyanka, Bucha, Irpin nous oblige à davantage de mobilisation et de solidarité entre les villes. En agissant ensemble, nous serons plus puissants pour aider l’Ukraine lorsque la paix adviendra. Dès la fin du conflit, nous sommes déterminés à nous engager pour une reconstruction pérenne et efficace de l’Ukraine. Je pense notamment à la jeunesse de ce pays, qui ne doit pas être privée de son avenir par l’agression russe".

Une place Kiev à Marseille

A l’occasion de ce déplacement en Ukraine, les villes européennes présentes sur place, la Ville de Marseille et la Ville de Kiev ont entériné une nouvelle coopération par la signature d’un jumelage exceptionnel. Ce vendredi, les maires des deux communes ont ainsi signé un programme d’actions dans les domaines de la sécurité civile, de la culture et du patrimoine, de la construction d’établissements éducatifs, de la santé et de la promotion de la paix. Une commission de suivi permettra de définir les objectifs futurs de ce nouveau partenariat.

Le maire de Marseille avec Vitali Klitschko, le maire de Kiev - Ville de Marseille

"Les habitants de Kiev et de Marseille sont désormais des peuples frères"-Benoît Payan

La Ville de Marseille baptisera également à l’avenir une place marseillaise au nom de Kiev pour sceller cette nouvelle union, mais on ne sait pas encore où elle sera située dans la ville. « Nous sommes très fiers de renforcer nos liens avec la capitale ukrainienne. Les habitants de Kiev et de Marseille sont désormais des peuples frères » précise Benoît Payan, Maire de Marseille.