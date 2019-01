Le maire de Marseille Jean-Claude Gaudin ira au bout de son mandat

Marseille

Contexte difficile pour cette traditionnelle cérémonie des voeux deux mois après les effondrements de la rue d'Aubagne, Jean-Claude Gaudin s'est dit une nouvelle fois profondément marqué : "je vous le redis aujourd’hui, le seul véritable hommage à la mémoire des victimes consiste à agir de toutes ses forces pour que pareil drame ne se reproduise plus". Et le maire de souligner les effort de la ville : "À ce jour, 68 immeubles ont été réintégrés, ce qui représente 399 personnes et plus de 20 % du total des personnes évacuées. 71 baux ou conventions d’occupation ont été signés pour des relogements temporaires ou définitifs, soit 129 personnes. Au total, 528 personnes ont retrouvé un logement".

Ses projets pour Marseille

En termes de transports la municipalité va poursuivre la requalification des grandes voies de circulation que sont le Jarret et le Cours Lieutaud et achever le contournement de Marseille avec le Boulevard Urbain Sud. Il faut ajouter la future piste cyclable sur la Corniche d’ici 3 ans. En matière de rénovation urbaine 14 programmes sont prévus, des projets de cinéma et de pôle ludique sur le J1, sans oublier l'extension du Parc Borély : "C’est ici, aussi, au bord des plages Gaston-Defferre, que nous voulons étendre le Parc Borély jusqu’à la mer dès l’expiration de la convention qui lie la Ville à la société hippique gestionnaire de l’hippodrome".

Sa succession ? Chaque chose en son temps !

Pour Jean-Claude Gaudin l'heure n'est pas au bilan : " Vous le constatez, 2019 sera à Marseille une grande année et je ne vais pas manquer de travail pour tenter de rendre à cette ville ce qu’elle m’a donné. Alors, si vous en venez à me parler d’élections ou de succession, je vous répondrai simplement travail et ambition. Chaque chose en son temps..." Et le maire de Marseille d'adresser un message à tous les prétendants : "_L’heure n’est donc pas au bilan de mon mandat. Il s’achèvera dans un peu plus d’un an, je vous le rappelle, et au bout duquel j’entends aller, même si cela déplaît à certains, pour relever les multiples défis qui se présentent à nous et honorer la confiance de mes électeurs. Quel maire oserait quitter ses administrés alors que la situation requiert qu’il fédère les efforts ? Je suis au travail, je suis dans l’action et j’y suis plus que jamais pour les 15 prochains mois"._