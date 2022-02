Le maire de Mazan propose de se répartir les parrainages à la courte paille

A l'origine le maire de Mazan, Louis Bonnet, n'avait pas prévu de donner son parrainage. Mais il s'est vite rendu compte que certains candidats peinaient à rassembler les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Pour lui, le fait que des candidats qui ont plus de 10% d'intentions de vote dans les sondages n'obtiennent pas les 500 parrainages est un vrai problème démocratique.

On se met à 3 et on tire et au sort qui parraine Jean-Luc Mélenchon, qui parraine Eric Zemmour et qui parraine Marine Le Pen" - Louis Bonnet, maire de Mazan