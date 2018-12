Le maire de Mende poursuit son mandat

Mende, France

Alors que les rumeurs sa démission étaient de plus en plus nombreuses dans les rues de Mende, Laurent Suau fait une mise au point dans un communiqué

"Il n’y a pas eu de « clashe » avec l’équipe municipale, simplement le besoin que chacun puisse exprimer ses ressentis. Plutôt que d’engager la vie de l’équipe dans les prochains mois sur la voie du non-dit, j’ai préféré posé un acte radical qui a le mérite certain d’écourter la période, de favoriser le retour à l’ensemble des importants dossiers portés par la ville et par la communauté de communes, et de favoriser le retour à l’écoute et à la proximité. "

Dans ce passage le maire de Mende avoue avoir mis sa démission sur la table. Il parle d'un acte radical . La suite de son communiqué ne laisse plus la place au doute.

"Les choses ayant été dites, les engagements durables, je me dois moi aussi, d’être raisonnable et responsable. Je reste donc pour assumer mes mandats. Je veux rassurer les mendoises et les mendois qui tous les jours me confortent dans cette mission. Je ne me suis pas engagé en politique par souci carriériste, il y a eu un avant et il y aura aussi un après. Je n’étais pas programmé pour cela. J’essaie d’y mettre du coeur et de la passion. Parfois, un peu trop, comme ce fut le cas ces derniers jours, je le concède !"

Joint par téléphone le maire de Mende ne souhaite pas s'exprimer pour le moment. Il prendra certainement la parole le 20 décembre prochain date du prochain conseil municipale.