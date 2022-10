Le maire de Mende prêt à adopter le col roulé

Vous l'avez peut-être vu, ce lundi soir, à la télé, sur France 2 notamment. Cette météo du risque de coupures de courant. C'est tout nouveau et elle est mise en place dans un contexte de problèmes sur les approvisionnements et la production d'énergies. Objectif : inciter les Français à adapter leur consommation d'électricité.

Cette incitation s'appuie sur Ecowatt, un indicateur adopté par plusieurs villes, notamment Rennes et Mende. "Chacun peut trouver, sur l'application, un certain nombre de conseils que l'on connaît peut-être déjà, mais qui est une bonne piqûre de rappel", estime sur France Bleu Gard-Lozère ce mardi matin, Laurent Suau, le maire de la ville-préfecture de la Lozère.

La commune de Mende est engagée, en effet, depuis déjà plusieurs années dans cette voie de la "sobriété" énergétique. "On a été l'une des premières villes de France à éteindre l'éclairage publique la nuit, mais là, on va un peu plus loin", précise l'élu. En effet, Mende a décidé de rester dans le noir entre 23h et 6h, et ce, six jours sur sept. Mais les efforts de la mairie ne s'arrêtent pas là. "Nous allons maintenir dans les écoles une _température autour de 20 à 21 degrés_", précise Laurent Suau.

Au total, la mairie a décidé de mettre en place une liste de dix mesures pour alléger sa facture énergétique. "Aujourd'hui, la facture d'électricité s'élève à 250 000 euros pour Mende. Avec ces démarches, on devrait faire entre 50 et 70 000 euros d'économies d'énergie", espère Laurent Suau qui se dit aussi prêt, dans une boutade, à adopter un fameux col roulé, après le président de la République et le ministre de l'Économie.