Le maire de Metz, François Grosdidier, quitte LR après l'élection d'Eric Ciotti à la présidence

L'hostilité de François Grosdidier à l'égard de la ligne politique d'Eric Ciotti n'est pas un mystère. Le maire de Metz avait d'ailleurs prévenu : il quitterait Les Républicains si le député des Alpes-Maritimes était élu à sa tête. Ce dimanche, une fois l'élection à la présidence entérinée , l'élu mosellan a joint les actes à la parole : il a annoncé son départ de LR, 41 ans après sa première adhésion au mouvement de droite.

ⓘ Publicité

"Je quitte LR pour ne pas me rabougrir"

"J'avais adhéré à un rassemblement, fidèle aux racines gaullistes, en phase avec la société, avec un président, Jacques Chirac, qui nous grandissait" écrit François Grosdidier sur sa page Facebook, "Je quitte LR pour ne pas me rabougrir, non pour aller ailleurs, mais pour rester moi-même, libre et en accord avec mes convictions profondes."

Eric Ciotti a été élu à la tête de LR à l'issu d'un second tour de vote des militants, avec avec 53,7% des voix, devant le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau.