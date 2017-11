Le maire de Metz invité des petits déjeuners de France Bleu Lorraine

Dominique Gros est l'invité des petits déjeuners de France Bleu Lorraine ce lundi matin. Près d'une heure d'émission, de 7h38 à 8h30, pour aborder de nombreux dossiers messins. Le maire de Metz répondra aussi aux questions des auditeurs de 8h20 à 8h30. Posez vos questions au 03 87 52 13 13.

Place aux petits déjeuners de France Bleu Lorraine ce lundi matin avec le maire de Metz. Dominique Gros sera dans les studios de France Bleu Lorraine de 7h38 à 8h30. Pierre Cuny, le maire de Thionville s'était plié à l'exercice le mois dernier. Dominique Gros répondra directement aux questions des auditeurs de 8h20 à 8h30, et pour cela, appelez France Bleu Lorraine au 03 87 52 13 13 ou posez vos questions sur la page Facebook de France Bleu Lorraine Nord.

Pendant près d'une heure d'émission, nous évoquerons de nombreux dossiers avec le maire de Metz: la sécurité des marchés de noël, le stationnement payant, le quartier de l'amphithéâtre et le centre commercial Muse, l'affaire de la vente de l'immeuble place de la Comédie, etc. L'émission sera à retrouver sur francebleu.fr et en vidéo sur le facebook de France Bleu Lorraine Nord.