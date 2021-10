Le maire de Montélimar veut chasser les SDF du centre-ville

Le maire LR de Montélimar vient de prendre un arrêté anti mendicité pour le centre-ville. Il entend prendre en compte les plaintes des habitants et les dégradations du mobilier urbain.

Le maire de Montélimar vient de prendre un arrêté pour chasser les SDF du centre ville de Montélimar. Julien Cornillet invoque les plaintes des riverains et des usagers du centre ville et il estime que la tranquillité, la salubrité, la sécurité et l'ordre public ne sont parfois pas assurés.

Il invoque également la dégradation du mobilier urbain et aussi des vitrines des magasins.

Est interdite toute occupation sur les voies ouvertes à la circulation publique, accompagnée ou non de sollicitation financière lorsqu'elles sont pratiquées par des personnes assises ou allongées sur le sol. Arrêté du maire de Montélimar.

Ainsi toute personne assise ou allongée sur le sol entre 7 heures et 21 heures pourra être délogée. Il sera également interdit toute mendicité.

Est interdit également tout regroupement de chien en stationnement prolongé même tenu en laisse.

Le maire qui a fait une grande partie de sa campagne sur le réhabilitation du centre ville poursuit sa politique. Il voudrait faire revenir les classes moyennes dans le centre ville de Montélimar un peu délaissé au profit des lotissements de périphérie.