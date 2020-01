Le maire de Monteux, Christian Gros, est en lice pour un sixième mandat

Le maire sortant et président de la communauté de commune Les Sorgues du Comtat a annoncé sa candidature ce samedi matin à la salle des fêtes du Château d’Eau devant plus de deux personnes conviées sur invitation.

Monteux, France

Christian Gros, 75 ans, a évoqué trois raisons majeurs à sa candidature sans étiquette ni aucun soutien a précisé l'ancien socialiste : « Le devoir de faire barrage au front national, je continue à l’appeler comme cela ! « Le maire de Monteux poursuit en rappelant que le Rassemblement National a placé sa ville sur les cinquante prenable en France et d’ajouter : « Je n’ai pas travaillé pendant trente ans pour laisser partir le capital avec un candidat en service commandé » Voilà pour la petite phrase quant aux deux autres raisons de son engagement il évoque la sollicitation de nombreux montiliens et montiliennes pour qu’il reparte mais ce sera précise-t-il pour un passage de relai avec une équipe plurielle en capacité de prendre la relève. Dernière et troisième raison : la préservation de l’intercommunalité. « C’est là que les enjeux se jouent et notre indépendance intercommunale est précieuse et fragile ». Et Christian Gros d’évoquer les derniers pointages de population de l’INSEE qui font passer Les Sorgues du Comtat (Monteux, Athen-des-Paluds, Pernes-les-Fontaines, Bédarrides et Sorgues) juste au-dessus de la barre des 50 000 habitants. La porte ouverte à devenir désormais une communauté d’agglomération au même titre que le Grand Avignon, La Cove autour de Carpentras et Luberon Monts de Vaucluse autour de Cavaillon. Et de laisser entendre que peut s’éloigner ainsi la perspective d’être englobé par une possible future métropole.

Une mandature en cas de victoire portée par deux axes transversaux

Si aucun programme n’a été dévoilé ni aucun nom de colistier d’une équipe présentée comme rajeunie, Christian Gros a insisté sur les deux axes d’une nouvelle et dernière mandature sur Monteux. : la transition écologique et l’implication citoyenne. Pour cette deuxième volonté le souci de gérer la ville en collaboration avec ses habitants et justement de renvoyer à deux réunions dénommées « citoyennes » les 23 et 29 janvier où le candidat sortant a laissé entendre qu’elles influeraient sur la nature même de son programme électoral. Un programme dont il a toutefois évoqué des chantiers à venir dans un temps très proche comme la poursuite de la réhabilitation du centre ancien avec un effort sur la plantation de végétaux ou encore de nouvelles places de stationnement avec l’extension du parking de la Crèche Clémentine. Enfin dans l’optique d’un développement économique qui a « permis de maintenir une fiscalité faible », Christian Gros a annoncé un accord avec la société Charles & Alice pour implanter dans la zone d’activité des Mourgues une usine d’agro-alimentaire d’une surface dans un premier temps de 6000 m2 puis plus tard d’une extension de la même grandeur. Pour le maire sortant de Monteux il devrait s’agit à terme de la plus importante implantation industrielle dans ce secteur d’activité avec une plus-value donnée aux producteurs locaux par le recours aux circuits courts.

A Monteux à ce jour, seule une autre liste est officiellement déclarée sous l’intitulé "Une nouvelle majorité pour Monteux » conduite par Patrice de Camaret, colonel de l’armée de terre de 48 ans et soutenue par le Rassemblement National ainsi que par le Rassemblement pour la France et le Centre Nationale des Indépendants et Paysans.

Une autre liste menée par le collectif « mouvement citoyen » et en particulier Simon Berthe, 41 ans, professeur des écoles comme tête de liste , va aussi s’engager dans ces municipales montiliennes. La constitution de la liste est en voie d’achèvement, elle est d'abord citoyenne et sans appartenance politique nous a précisé le candidat.